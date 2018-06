Vor Beginn der Sommerferien drängt die Bundespolizei auf Verbesserungen bei den Personen- und Handgepäckkontrollen am Flughafen Düsseldorf. Nach WDR -Informationen vom Freitag (22.06.2018) hat die Behörde die zuständige Sicherheitsfirma Kötter Aviatons Security abgemahnt.

Zu Details könne sich die Behörde nicht äußern, sagte ein Sprecher der Bundespolizei noch am Donnerstagabend. Nach WDR-Informationen geht es um eine mehrseitige Abmahnung, in deren Fokus diverse Punkte stehen, darunter Ausbildung und Personalmangel.

Kötter will Chaos verhindern

Kötter hatte erst vor kurzem öffentlich erklärt, man werde zum Ferienstart in NRW Mitte Juli rund 180 zusätzliche Kräfte an den Kontrollstellen am Düsseldorfer Airport haben. Insgesamt steige die Belegschaft auf mehr als 1.000 Männer und Frauen, von denen zu Spitzenzeiten bis zu 320 gleichzeitig im Einsatz seien.

Letztes Jahr erhebliche Probleme

Im September vergangenen Jahres war es am drittgrößten deutschen Flughafen wegen überlanger Wartezeiten zu Handgreiflichkeiten zwischen Passagieren gekommen ist. Wegen des Personalmangels mussten auch Bundespolizisten an den Personenkontrollen in Düsseldorf teilnehmen, die sie eigentlich nur beaufsichtigen sollen.