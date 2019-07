Die Ferien in NRW beginnen am Wochenende und die Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn erwarten zum Start einen regelrechten Fluggast-Ansturm. Allein am Sonntag rechnet man in Düsseldorf mit mehr als 90.000 Passagieren. Köln erwartet am gesamten ersten Ferienwochenende 127.000 Reisende. Das erste Wochenende in den Sommerferien sei das mit dem höchsten Passagieraufkommen in der Hauptreisezeit, teilten die Flughäfen am Montag (08.07.2019) mit.

Insgesamt rechnet der Airport in Düsseldorf während der Sommerferien mit fast 3,9 Millionen Fluggästen, Köln mit 2,01 Millionen. In Düsseldorf seien das etwa 3,5 Prozent mehr als 2018, in Köln hingegen vier Prozent weniger. Beliebteste Reiseziele seien in diesem Jahr Spanien, Griechenland, die Türkei und Italien.