Am Düsseldorfer Flughafen mussten am Sonntag (27.05.2018) 58 Flüge gestrichen werden, zehn weitere mussten nach Münster und Köln/Bonn umgeleitet werden. Das teilte ein Flughafensprecher dem WDR am Montag mit. Auch in Köln/Bonn gab es Probleme: Dort fielen nach Angaben des Flughafens zehn Landungen und neun Starts aus.