Reisende verklagen immer häufiger ihre Airlines. Alleine am Amtsgericht Düsseldorf sind vergangenes Jahr über 12.000 Schadenersatzklagen in Bezug auf Flug-und Reiserecht eingegangen. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2017. Jede zweite Klage am Gericht richtete sich 2018 gegen Fluggesellschaften oder Anbieter von Pauschalreisen, wie die Justiz dem WDR bestätigte.