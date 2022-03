Düsseldorf: Notunterkunft für 1000 Flüchtlinge in Messehalle

Bis zu 1000 Menschen können in der Düsseldorfer Messehalle untergebracht werden. Sie soll nur vorübergehend als Unterkunft dienen, bevor die Geflüchteten in kleinere Unterkünfte oder Wohnungen umziehen. Schon am Montag trafen die ersten Flüchtlinge in der Messehalle ein.

"Alles, was wir aufgebaut haben, mussten wir zurücklassen"

Zwei Tage lang war ein 70-Jähriger unterwegs, seine Flucht führte aus der umkämpften Stadt Nikolajew im Süden der Ukraine über Warschau und Berlin nach Düsseldorf. In seiner Heimatstadt explodierten schon am ersten Kriegstag früh morgens russische Bomben.

" Alles, was wir aufgebaut haben, mussten wir zurücklassen ", sagt der völlig übermüdet wirkende Ukrainer, " die Autos, die Häuser, alles was man aufgebaut hat, gibt es nicht mehr ". Er hat kaum Hoffnung, jemals in seine Heimat zurückkehren zu können.

Insgesamt gibt es in Düsseldorf Platz für 1700 Flüchtlinge