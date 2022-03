Müssen Flüchtlinge wieder aus Solinger Hotel raus?

Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Freitag vorsichthalber auch im Hotel "In der Straßen" in Solingen-Oberburg übernachtet, um den Brandschutz zu gewährleisten. Die Solinger Stadtspitze will sich am Vormittag selbst ein Bild von der Situation machen und sich mit der Feuerwehr abstimmen. Dann werde entschieden, ob die Geflüchteten aus dem Hotel ausziehen müssen. Wohin sei noch unklar.

Situation im Hotel angespannt

Andreas Heibach, der Betreiber des Hotels, befürchtet aber, dass das Gebäude heute noch geräumt wird. Die Situation im Hotel beschreibt er so: Es seien fast nur Frauen mit Kindern dort untergebracht - die meisten seien traumatisiert und könnten kein Englisch. Viele würden weinen. Sobald aber die Helfer da seien, würde sich ihre Gemütslage verbessern. Auch die Kinder spielten teilweise wieder.