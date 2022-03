Hilfe für Geflüchtete mit Haustieren?

"Bei diesen Einrichtungen ist gar kein Raum da, um darüber nachzudenken, dass Tiere eigentlich etwas essentielles für ihre Besitzer sind." Thomas Zitzmann, stellvertender Geschäftsführer Kölner Flüchtlingsrat

Deutscher Tierschutzbund warnt vor Überlastung der Tierheime

Tiere, die aus der Ukraine kommen und nicht mit ihren Besitzern in eine Flüchtlingsunterkunft ziehen dürfen, werden deshalb häufig in Tierheimen abgebeben. Der Deutsche Tierschutzbund mit Sitz in Bonn warnt vor einer Überlastung. Die Betreuung der Tiere führe zu zusätzlichen und unvorhergesehenen Kosten.

"Die Lage wird sich zuspitzen, weil die Kapazitäten begrenzt sind. Außerdem sind die Tierheime durch die 'Corona-Tiere' ohnehin recht voll." Lea Schmitz, Sprecherin Deutscher Tierschutzbund

Gemeinsam mit seinen 16 Landesverbänden hat der Deutsche Tierschutzbund jetzt einen Hilfsaufruf gestartet. Konkret fordern die Tierschutz-Vertreter darin ein schnelles Handeln von Ländern und Kommunen, so dass Haustiere auch in Flüchtlingsunterkünften in Zukunft bei ihren Besitzern bleiben können.