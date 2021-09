Flucht aus Afghanistan – Neuanfang in Viersen

Mit Sakko und Hemd trifft uns Atta Khan Ashrafian vor dem ehemaligen Klinikgebäude in Viersen-Süchteln. Der 26-Jährige musste seine afghanische Heimat verlassen. Zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern hat er sich auf illegalem Weg nach Europa aufgemacht und versucht jetzt ein neues Leben für sich und seine Familie in Deutschland aufzubauen.

Taliban bedrohte Familie

Atta Khan Ashrafian berichtet WDR-Reporter von seiner Flucht aus Afghanistan

Seine Schwester wurde von den Taliban getötet, erzählt der junge Mann. Sie habe laut Ashrafian für eine ausländische Hilfsorganisation gearbeitet. Auch für ihn, seine Frau und die drei Kinder sei es in Kabul immer gefährlicher geworden. Die Taliban hätten die Familie bedroht und immer wieder Fragen gestellt. Denn Ashrafian hatte in der Verwaltung gearbeitet und im Ausland studiert. „Wäre ich jetzt noch in Afghanistan, da bin ich mir sicher, würden sie mich töten – und meine Familie ebenfalls “, berichtet der junge Afghane.

Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Unterstützung bekommt Atta Khan Ashrafian im Auftrag der Stadt von Michaele Kluth vom Flüchtlingssozialdienst der Caritas. Sie bereitet mit dem Geflüchteten auch einen Termin beim JobCenter vor. Sie attestiert dem studierten Politikwissenschaftler gute Perspektiven: "Er ist gut vorqualifiziert und kann sich sehr gut artikulieren", erklärt Michaele Kluth. Und obwohl auf der Flucht fast das gesamte Gepäck gestohlen wurde, kann der junge Afghane Zeugnisse und persönliche Papiere vorlegen. Das vereinfacht vieles.

In Deutschland: "Ich fühle Frieden"

Bei der Caritas bekommt Atta Khan Ashrafian Unterstützung von Michaele Kluth vom Flüchtlingssozialdienst

Für den Politikwissenschaftler ist Deutschland eine echte Chance. Für seine neue Heimat schwärmt er: „Jeder hat einen Traum und meiner ist hier in Deutschland. Ich habe realisiert, dass ich hier neugeboren wurde. Ich fühle Frieden“ . Er hofft jetzt, seine Ausbildung beenden zu können, um danach auch in Deutschland arbeiten zu können, um sich und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.

Neuanfang in Viersener Flüchtlingsunterkunft

Insgesamt 66 Flüchtlinge, darunter auch viele Frauen und Kinder, leben derzeit in der der Unterkunft in Viersen-Süchteln und hoffen auf einen Neuanfang in Deutschland.

Rettung mit Militärmaschine

So auch Abdul Zaim Nori. Er hatte das Glück, mit einer westlichen Militär-Maschine ausgeflogen worden zu sein. Unter widrigsten Umständen gelang einigen Ortskräften, so wie Nori, die Flucht. Nachdem sein Haus in Kabul von den Taliban mehrfach durchsucht wurde, habe er sich für ein paar Tage in Kabul Stadt versteckt.

Als Ortskraft konnte Abdul Zaim Nori aus Kabul evakuiert werden

Es gab kein Zurück, erinnert sich Nori: „Ich dachte: Wenn ich es hier nicht raus schaffe, ist das das Ende“ . Nachdem er mehrfach an den Toren des Flughafens in Kabul gescheitert war, kam endlich die erlösende E-Mail. Ehemalige Kollegen hatten den Afghanen auf die Evakuierungsliste gesetzt.

Ausgebildet von der deutschen Polizei