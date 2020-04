Fliegerbombe: Uniklinik Bonn wird geräumt

Auf dem Gelände der Uniklinik Bonn wurde am Mittwoch (01.04.2020) eine Bombe entdeckt. Um sie zu entschärfen, müssen große Teile des Klinikgeländes geräumt werden.

Davon betroffen sind rund 380 Patienten, rund 70 von ihnen sind in intensivmedizinischer Behandlung. Betroffen sind auch mehrere Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Sie werden in andere Bereiche der Uniklinik und zum Teil auch in andere Krankenhäuser verlegt.