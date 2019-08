Wegen der Sperrung der Fleher Brücke in Richtung Neuss haben sich am Donnerstag (15.08.2019) lange Staus auf der A46 und in Düsseldorf gebildet. Vor allem im Berufsverkehr am Morgen und am späten Nachmittag mussten sich Autofahrer in Geduld üben: In der Spitze staute sich der Verkehr laut WDR -Verkehrsstudio auf mehr als zehn Kilometer. Durch den Stau dauerte die Fahrt etwa eine Stunde länger.