Stau durch Sperrung der Fleher Brücke

Seit Mittwochabend (14.09.2019) ist die A46 in Richtung Neuss zwischen Bilk und Uedesheim voll gesperrt. Der Grund: Die Fleher Brücke wird von Ende August an komplett saniert, dafür laufen derzeit die Vorbereitungsarbeiten. Der Verkehr wird durch den Düsseldorfer Stadtteil Bild zum Südring umgleitet.

Rückstaus bis in die Innenstadt

Erwartungsgemäß gab es am Donnerstagmorgen Verkehrsstörungen mit Rückstaus bis in die Düsseldorfer Innenstadt. Vor allem zahlreiche Lkw rollten Stoßstange an Stoßstange mühsam über die Umleitungsstrecke. Um 8.00 Uhr wurden zehn Kilometer Stau registriert, die Fahrtzeit verlängerte sich um mehr als eine Stunde.