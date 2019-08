Am Freitagabend (09.08.2019) beginnen an der Fleher Brücke ab 20 Uhr die Sanierungsarbeiten. Der Landesbetrieb Straßen. NRW geht davon aus, dass die Bauarbeiten an der Brücke etwa fünf Jahre dauern werden. Bis zum Montagmorgen (12.08.2019) um 5 Uhr wird die Brücke der A 46 in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar sein.

Vollsperrungen der Brücke in der nächsten Woche

In Fahrtrichtung Neuss wird die A 46 zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim von Mittwochabend (14.08.2019) bis Montagmorgen (19.08.2019) voll gesperrt. In Richtung Wuppertal erfolgt die Vollsperrung zwischen Freitagabend (16.08.2019) und Montagmorgen (19.08.2019). Die Ankündigung der erneuten Sanierungsmaßnahmen an der Fleher Brücke hatte im Netz viele Reaktionen hervorgerufen. Die Nutzer beschäftigte besonders, dass die Brücke erst vor wenigen Jahren saniert worden war.

Weiträumige Umfahrung empfohlen