Mann in Düsseldorf nach Flaschenwurf schwer verletzt

In der Düsseldorfer Altstadt wurde in der Nacht zum Sonntag ein 27-jähriger Mann schwer verletzt. Er hatte nach ersten Zeugenaussagen in offenbar betrunkenem Zustand zunächst eine Glasflasche in Richtung eines Wagens geworfen, der an einer Kreuzung stand. Laut Polizei stiegen dann mindestens vier Männer aus dem Pkw und rannten auf den 27-Jährigen zu.

Schläge, Tritte und Stiche

Dieser versuchte noch zu flüchten, wurde aber von der Gruppe eingeholt und überwältigt. Die Männer schlugen und traten sofort massiv auf ihr Opfer ein. Bei einem von ihnen konnten die Zeugen Stichbewegungen in Richtung des Oberschenkels beobachten. Danach ließen die Männer von dem stark blutenden 27-Jährigen ab und flüchteten in ihrem Wagen.

Passanten leisteten Erste-Hilfe

Zeugen und Passanten leisteten dem Verletzten sofort Erste-Hilfe. Der 27-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei ihm wurden mehrere Stichverletzungen im Oberschenkel festgestellt. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Stand: 16.02.2020, 13:55