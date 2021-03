20 Jahre alte Flaschenpost gefunden: Wer kennt Christina?

Im tiefen Matsch zwischen Gestrüpp und anderem Müll hat Victoria Blocksdorf ein kleines Marmeladenglas mit einem Brief gefunden, geschrieben auf einem Diddlmaus-Papier.

Viel kann man darauf nicht mehr erkennen, aber Blocksdorf lässt sich davon nicht abhalten, sie will die Geschichte hinter der Flaschenpost herausfinden: „Man schickt ja nicht einfach eine Flaschenpost in die Welt, ohne einen Anlass zu haben“ sagt sie.

Absenderin Christina gesucht

Wieder und wieder hat Blocksdorf das Stück Papier also untersucht, um so viele Details wie möglich herauszufinden: Die Absenderin heißt vermutlich Christina und hat das Glas am 25. März 2001 in den Rhein geworfen. Damals war sie vermutlich zwölf Jahre alt. Sie müsste also jetzt 32 sein.

Als sie die Flaschenpost verschickt hat, ist die Absenderin vermutlich auf das Erasmus-Gymnasium in Grevenbroich gegangen. Im Brief werden außerdem die Freunde Markus, Max, Sebastian, Daniel und Mandy gegrüßt. Viel mehr ist nicht zu erkennen.

Finderin hofft auf Hinweise per Mail

Eigentlich soll eine Flaschenpost bis in den Ozean getrieben werden. In diesem Fall hat das nicht geklappt: Christina hat das Marmeladenglas von der Fleher Brücke in Düsseldorf geworfen. Die ist nur etwa sieben Kilometer von der Fundstelle entfernt.

Hinweise zur Absenderin der Flaschenpost nimmt Blocksdorf gerne unter info@blockblocks.de an.

Stand: 18.03.2021, 11:30