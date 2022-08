Runter vom Gas - Firmen versuchen die Umstellung auf andere Energien

Zurückgreifen auf alte Technik

3 große Tanks, 300 Tonnen Öl. Das ist die Lösung beim Zuckerhersteller Pfeifer und Langen in Euskirchen. Der braucht für die Zuckergewinnung aus Rüben heißen Dampf aus einem firmeneigenen Kraftwerk. Und dafür einen Brennstoff. Vor 13 Jahren hatten der Zuckerproduzent auf Gas umgestellt, weil es umweltfreundlicher ist. Und jetzt das Ganze retour. Das geht, weil die Tanks noch vorhanden und die notwendige Lizenz, um sie zu betreiben noch da ist.

Keine wirtschaftliche Entscheidung

Im September startet die diesjährige Rübenkampagne. Und dafür benötigen sie bei Pfeifer und Langen eine schnelle Lösung. 700.000 Euro kostet hier die kurzfristige Umstellung aufs Öl. Darüber hinaus kann der Zuckerhersteller kurzfristig mit Kohle befeuern. 50 Prozent Gas spart das Gesamtunternehmen so ein. Aber all das ist nur eine Zwischenlösung. Dauerhaft wollen sie ohne fossile Energie arbeiten und schon ab dem kommenden Jahr mit Holzpellets heizen.

Kurzfristige Umstellung ist für viele nicht möglich

In Alfter machen sich die Verantwortlichen bei der Deutschen Steinzeug deutlich mehr Sorgen. Fünf Öfen stehen hier, jeweils 75 Meter lang, zum Brennen von Fliesen. Sie werden mit Gas betrieben und auf über 1100 Grad hochgeheizt. Eine Chance kurzfristig auf Öl umzustellen, wie bei Pfeiffer und Langen, hat das Unternehmen nicht. Man spare schon überall wo es möglich ist in kleinen Schritten Energie ein, so Dieter Schäfer, Vorstand Dt. Steinzeug Alfter. Aber für die Fliesenherstellung brauche man 480 Millionen Kilowattstunden Gas pro Jahr.

Mit entscheiden wie die Gasmenge eingesetzt wird

Schon jetzt sei es aufgrund der Preissteigerung von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr nicht mehr so einfach mit der europäischen Konkurrenz mitzuhalten. Wenn die Bundesnetzagentur Gasmengen reduziert, würden sie zumindest für ihr Unternehmen gern selbst entscheiden an welcher Stelle. „Wenn ich in diesem Werk eine Ofen aus mache, das ist unwirtschaftlich,“ sagt Dieter Schäfer. Sie würden deshalb lieber mal eines von ihren vier Werken schließen, als in allen mit weniger Gas zu arbeiten. Wie sie langfristig umstellen können, ist bisher noch unklar.

Unsicherheit bei vielen Betrieben