Finanzskandal in Bonner Münsterpfarrei

Stadtdechant Wilfried Schumacher

In der Pfarrei des Bonner Münsters sollen mehrere Millionen Euro veruntreut worden sein. Kölns Kardinal Rainer Maria Woelki will nach Presseberichten vom Donnerstag (10.05.2018) den Bonner Stadtdechanten Wilfried Schumacher am Freitag beurlauben.



Schumacher wird demnach Untreue vorgeworfen. Er soll über Jahre Millionensummen aus Rücklagen der Gemeinde in den aktuellen Etat entnommen haben. So sollen Finanzlöcher gestopft worden sein. Die Pfarrei hatte hohe Verluste durch defizitäre Unternehmungen angehäuft.

Erklärung für Freitag angekündigt

Der Sprecher des Erzbistums Köln, Christoph Heckeley, hat - umgeben von vielen Gläubigen auf dem Kirchentag - dem WDR gegenüber die Berichte nicht dementiert.

Heckeley verwies auf arbeitsrechtliche Fristen und kündigte eine umfassende Erklärung zu den Vorgängen in der Bonner Münstergemeinde für Freitagmittag (11.05.2108) an.