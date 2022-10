Erzbistum Köln: Hoher finanzieller Überschuss

Die Kirchensteuererträge seien höher als geplant ausgefallen, so Finanzdirektor Gordon Sobbeck. Zudem habe das Erzbistum weniger als vorgesehen für Pensionsverpflichtungen vorsorgen müssen. Laut dem Bericht wurden 40 Prozent des Geldes für die Seelsorge in den Gemeinden ausgegeben. Jeder zehnte Euro floss an die Caritas. Das Jahr 2020 hatte die Erzdiözese noch mit einem Minus von 4,1 Millionen Euro abgeschlossen.

Der Überschuss soll vor allem in Rücklagen gesteckt werden, denn die Kirche erwartet finanziell turbulente Zeiten: 40.000 Christen im Kölner Erzbistum sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. In Zukunft, so das Erzbistum, sei mit erheblichen Einnahmeausfällen wegen Kirchenaustritten zu rechnen. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnen die nordrhein-westfälischen Bistümer Paderborn und Aachen.

Weniger finanzielle Mittel für Opfer sexualisierter Gewalt

Der Fonds im Erzbistum enthält laut Sobbeck nur noch etwas über 3,5 Millionen Euro frei verfügbarer finanzieller Mittel. Hieraus werden Anerkennungsleistungen für Betroffene sexualisierter Gewalt durch Priester bezahlt. Zwar wurden bereits sechs Millionen Euro für die Betroffenen zurückgelegt, aber der Großteil wurde für die Altersversorgung von Mitarbeitern der umstrittenen Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) ausgegeben.