Filmwoche beginnt in Duisburg

Im Filmforum am Dellplatz beginnt am Montag (05.11.2018) die Duisburger Filmwoche. Bis Sonntag werden dann auf dem renommierten Festival 23 Dokumentarfilme gezeigt. Thematisch geht es unter anderem um Migration, Digitalisierung, aber auch um Geschichtsbewusstsein.

Auftakt mit Film über Showmaster

Den Anfang macht am Montagabend der Film "Kulenkampffs Schuhe", der die deutsche Nachkriegsgeschichte anhand dreier Showmaster von früher zeigt. Weiter geht es in der Woche unter anderem mit dem Porträt eines Youtube-Stars und mit der Geschichte eines Flüchtlingsjungen in Köln.

Fünf Preise werden vergeben

Im Rahmen der Duisburger Filmwoche werden auch fünf Preise vergeben, dotiert mit insgesamt 23.000 Euro.

Stand: 05.11.2018, 07:20