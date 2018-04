FIBO-Trend in Köln: Slow-Jogging im Alter

Eine der weltgrößten Messen für Fitness- und Bodybuilding richtet sich nicht nur an Leistungssportler. Das zeigt einer der Trends in diesem Jahr: Slow-Jogging, ein sehr langsamer Dauerlauf, erklärt die FIBO -Chefin Silke Frank: " Es ist eigentlich ein Spaziergang, bzw. ein schnellerer Spaziergang. Aber man steigert sich kontinuierlich. " Dabei gehe es jedoch um mehr als bloß die Geschwindigkeit, durch das langsame Joggen sollen Sportmuffel motiviert werden, sich mehr zu bewegen.

Intelligente Sportkleidung

Pulsmesser am Handgelenker gehören für Hobbysportler oft dazu

Neben dem Sport spielt auch die Kleidung eine wichtige Rolle auf der FIBO . Kaum ein Hobbysportler verzichtet mehr auf Pulsmesser oder andere digitale Helfer. Intelligente Kleidungsstücke wie Sport-BHs, die den Puls messen oder die Atmung überwachen, sollen in Zukunft auf den Markt kommen.

Lust auf Bewegung