SVEN - Neues Elektroauto der FH Aachen

Die Fachhochschule Aachen hat ihr selbst entwickeltes Elektrofahrzeug SVEN am Tag der Forschung (21.03.2019) in Aachen präsentiert. Das Elektroauto SVEN hatte Anfang März 2019 beim Internationalen Automobilsalon in Genf Weltpremiere, einer Messe für Fachleute und interessiertes Publikum. In den nächsten Wochen wird er in weiteren Ländern zu sehen sein.