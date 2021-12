Köln richtet Feuerwerk-Verbotszonen an Silvester ein

Die Stadt Köln hat jetzt in einer neuen Allgemeinverfügung die einzelnen Bereiche im Stadtgebiet näher ausgewiesen.

Große Teile der Stadt werden zu Verbotszonen

Besonders in den Stadtgebieten, die sich in den letzten Jahren immer wieder als Feier-Hotspots erwiesen haben, gilt ein generelles Verbot von Pyrotechnik. Unter anderem in der gesamten Altstadt und weiten Teilen der Rheinuferpromenade. In diesem Jahr dürfen sich hier am Silvesterabend ab 20 Uhr auch keine größeren Menschentruppen ansammeln.

Genaue Infos, welche Bereiche der Stadt Köln zu den Verbotszonen gehören, finden Sie hier: