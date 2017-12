Feuerwerk-Vorverkauf in Grevenbroich und Eitorf gestartet

Der Feuerwerksverkauf startet: Lange Schlangen bei Weco in Eitorf

Von Jörg Sauerwein

Am Donnerstag (28.12.2017) beginnt in Deutschland der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. In Eitorf bei Bonn warten bei Deutschlands größtem Feuerwerkshersteller Weco traditionell bereits hunderte Menschen schon in der Nacht in langen Schlangen auf den Verkaufsstart um sechs Uhr.