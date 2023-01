Die Feuerwehr-Wohngemeinschaft

Jonathan Hartje zum Beispiel hat gerne und lange in der Feuerwehr- WG gewohnt. Jetzt hat er sein Studium der Sicherheitstechnik abgeschlossen und steht vor dem Auszug. Vier Feuerwehrleute haben Platz in dem Häuschen neben der Wache.

Vorteil: Schnelligkeit

Jonathan Hartje, Freiwillige Feuerwehr Ronsdorf

" Wenn man nachts zum Beispiel zum Einsatz muss, kann man vorher noch entspannt auf die Toilette gehen. Trotzdem ist man immer noch als einer der ersten am Gerätehaus ", sagt Jonathan Hartje - und sehr früh am Einsatzort. Extrem wichtig, wenn unter Umständen Minuten über Leben und Tod entscheiden.

Geschockt von Silvester

Auch den Wuppertaler Feuerwehrleuten stecken die gewalttätigen Angriffe gegen Retter noch in den Knochen. Weil sie doch alle mit Leidenschaft und Herzblut für andere Menschen da sein wollen, so betont es Jonathan Hartje. " Ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken, zum Einsatz in so einen Brennpunkt auszurücken und vielleicht Opfer so eines Angriffs zu werden ".

Rettungsvorteil Feuerwehr-WG

Matthias Dietrich, Gründer Feuerwehr-WG

Die WG ist eine schöne Seite des Rettungswesens. Die vier Bewohner unternehmen viel, haben Spaß und stehen gemeinsam Tag und Nacht bereit, wenn es buchstäblich brennt. Seit sieben Jahren existiert die Wohngemeinschaft. Matthias Dietrich, selbst ein Freiwilliger Feuerwehrmann, hatte die Idee.

Praktisch: Das Haus zur WG gehört ihm. " Weil die Jungs so schnell zur Verfügung stehen, haben wir wirklich auffällig kurze Ausrückzeiten. Und es sind allesamt klasse Jungs, die uns viel Spaß machen ".

Der Weg zu Wache ist nicht weit

Die Besetzung im Haus wird sich bald ändern: Ab Sommer sind zwei Plätze frei für neue Studierende, die dazu noch Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ronsdorf leisten.