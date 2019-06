Vermisster Mann tot aus Leverkusener See geborgen

In Leverkusen ist ein 41-jähriger Mann offenbar in einem See ertrunken. Seit der Nacht auf Donnerstag (26.06.2019) war der Mann vermisst worden. Sein 38-jährige Bruder hatte ihn in der Nähe des großen Silbersees als vermisst gemeldet, die Feuerwehr suchte daraufhin den See ab.

Großeinsatz der Feuerwehr

Einsatzkräfte am Ufer des Silbersees

Bei der Feuerwehr Leverkusen ging am Mittwochabend (26.06.2019) eine Meldung ein. Ein Mann werde am großen Silbersee im Leverkusener Ortsteil Küppersteg vermisst. Die Feuerwehr startete eine große Suchaktion. Insgesamt 43 Einsatzkräfte rückten mit zwanzig Fahrzeugen aus. Der Uferbereich des Sees und auch die Wasserflächen wurden abgesucht.

Auch Taucher und Spürhund suchten

Helfer suchen vom Boot aus den See ab

Dabei setzte die Feuerwehr auch Taucher und ein Sonargerät ein, das mithilfe von Schallwellen unter Wasser orten kann. Das Deutsche Rote Kreuz versuchte mit Hilfe eines Spürhundes den vermissten Mann zu finden. Um kurz nach drei Uhr morgens wurde am Donnerstag (27.06.2019) die Suche zunächst erfolglos abgebrochen.

See ist gesperrt

Am Donnerstagmorgen (27.06.2019) wurde die Suche mit einem Hubschrauber und einer Wärmebildkamera fortgesetzt - auch das zunächst ohne Ergebnis. Am Nachmittag wurden erneut Polizeitaucher eingesetzt. Auch ein spezieller Spürhund unterstützte die Suche. Der See, ein ehemaliges Baggerloch, ist nach Angaben der Polizei sehr tief, außerdem behindern viele Wasserpflanzen die Arbeit. Die Stadt Leverkusen hat den See zwischenzeitlich für Besucher gesperrt.

Baden auf eigene Gefahr

Am großen Silbersee in Leverkusen gibt es eine rund achtzig Meter lange Badestelle. Dort kann man auf eigene Gefahr in einem ausgewiesenem Teil des Sees ins Wasser. Am Mittwochabend (26.06.2019) hatte der vermisste Mann zusammen mit seinem Bruder und einigen Freunden den See besucht. Als der Bruder zurückkam, hatte er nur noch das Fahrrad und die Kleidung des Vermissten gefunden.

Stand: 27.06.2019, 21:09