Gesamtschule Mettmann: Schüler lernen von und mit der Feuerwehr

Nicht oft kommen Feuerwehrmänner so entspannt in eine Schule spaziert. Sie sind aber nicht für einen Einsatz im Chemieraum der Gesamtschule Mettmann hier, sondern für eine AG – also eine Arbeitsgruppe. Denn in dieser können Schülerinnen und Schüler wöchentlich in die Welt der Feuerwehr eintauchen.

Erst die Theorie, dann die Praxis

Am Anfang der AG , die in das Ganztagskonzept der Schule eingebaut ist, müssen sich die Schülerinnen und Schüler erst durch die Theorie kämpfen. Chemie-Lehrer Nuri Abacilar zeigt in einem Übungsraum, wie Feuer sich mit und ohne Sauerstoff verhält. Die Kinder diskutieren fleißig mit.

Chemie-Lehrer Nuri Abacilar zeigt den Schülern, wie Feuer sich in verschiedenen Situationen verhalten kann.

Der zweite Teil der Stunde ist noch spannender: Denn ab und zu kommt die Feuerwehr Mettmann selbst zu den Unterrichtsstunden dazu. " Hier geht´s auch darum, zu zeigen, was brennt und was brennt nicht. Oder auch zu erklären, wofür es einen Feuerlöscher gibt oder wie gefährlich Rauch ist ", sagt Lars Grimm von der Feuerwehr Mettmann. Auch das Versorgen einer Platzwunde sei ein Thema der Feuerwehr.

Die Feuerwehr erhofft sich Nachwuchskräfte

Zustande kam die AG auf dem kurzen Dienstweg. Grimms Tochter geht selber auf die Gesamtschule, in Zusammenarbeit mit dem Schulleiter habe man dann die Idee zu einer solchen Arbeitsgruppe für die Kinder entwickelt.

Einerseits ist die Feuerwehr allein schon gesetzlich in der Pflicht, Kinder aufzuklären. Diese werden am Ende "Brandschutzhelfer" an ihrer Schule und sollen so im Ernstfall Verantwortung für die Evakuierung anderer Schüler übernehmen. Andererseits erhofft man sich langfristig mehr: Um Nachwuchsprobleme zu verhindern, ist die Feuerwehr froh über jeden, der sich auch schon einen Einstieg in die Jugendfeuerwehr vorstellen könne.

Besuche auf Feuerwache geplant

Auch sind Besuche auf der Wache geplant. Dort sollen die Kinder die technischen Geräte kennenlernen und, wie Grimm sagt, " mal etwas das Feuerwehrleben genießen können. "

Die Schüler sind aber auch schon jetzt von ihrer AG überzeugt. Lukas sagt: " Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Ob das was für mich wäre, zur Jugendfeuerwehr zu gehen, das wollte ich mal austesten. Und mir macht das Spaß ."

Die WDR Lokalzeit aus Düsseldorf berichtet am 10.03.2022 ab 19.30 Uhr über dieses Thema.