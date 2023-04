Video starten, abbrechen mit Escape Auf der Suche nach Feuersalamandern 03:43 Min. . Verfügbar bis 13.04.2024.

Auf der Spur der Feuersalamander

Stand: 13.04.2023, 09:00 Uhr

Feuersalamander leben in einer verborgenen Welt, nur zur Paarungszeit im Frühling und bei milden, nassen Nächten zeigen sich die Tiere. Der Kölner Buch-Autor Sven von Loga nimmt uns mit auf die Suche in den Bonner Kottenforst. Hier hat er in diesem Frühjahr an einem Bach schon bis zu 50 Tiere gezählt.

Von Marc-André Schröter