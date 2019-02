Im Euskirchener Stadtteil Kreuzweingarten hat ein Feuer in der vergangenen Nacht (19.02.2019) den städtischen Kindergarten zerstört.

Nachbarhäuser bedroht

Gegen 1.15 Uhr reißt ein lauter Knall Dirk Lott aus dem Schlaf. Er zieht die Rolladen hoch und blickt auf meterhohe Flammen. Direkt neben seinem Haus brennt der Kindergarten. „Ich habe den Notruf 112 gewählt und dann meine Familie in Sicherheit gebracht. Meine Frau und meine beiden Söhne - fünf Jahre und drei Wochen alt“ , erzählt Lott.

Flammen schlagen ins Dachgeschoss

Der Kindergarten ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar.

Als die ersten Einsatzkräfte eintreffen, brennt die Einrichtung bereits lichterloh. Im Inneren stehen Möbel, Turnmatten, Spielzeug in Brand. Das Feuer hat sich bereist auf das Dachgeschoss ausgedehnt. „Es ist uns aber gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angebaute Wohnhaus zu verhindern“ , sagt Einsatzleiter Markus Neuburg. Er ist mit 50 Kollegen vor Ort.

Kindheitserinnerungen gehen in Flammen auf

Ein Gruppenraum des Kindergartens brennt vollkommen aus. Dazu dringt dichter und giftiger Rauch in weitere Räume und Büros. Die Einrichtung bleibt zumindest heute geschlossen - vermutlich aber auch noch mehrere Tage. Fassungslos beobachtet Dirk Lott die Löscharbeiten: Für ihn ist in der Nacht ein Stück Kindheit zerstört worden. „Als ich klein war, war das mein Kindergarten. Und der meiner Frau. Und jetzt geht mein Sohn in die Einrichtung: Der Kleine steht unter Schock. Alle Spielsachen, alle Bilder, die er gemalt hat, alle Erinnerungen sind weg.“

Schaden geht in die Hunderttausend

Bis zum Morgen ist die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wird bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Der Schaden ist sehr hoch: Mehrere Hunderttausend Euro, schätzt die Feuerwehr. Die Brandursache ist unklar, die Kripo ermittelt.