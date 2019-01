Neuer Abschnitt Video starten, abbrechen mit Escape Lagerhallenbrand in Korschenbroich | 00:25 Min. | Verfügbar bis 28.01.2020 Feuer in Korschenbroicher Lagerhalle unter Kontrolle





Feuerwehr über Stunden im Einsatz

Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Ursache und Schadenshöhe noch unbekannt HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.32

Neuer Abschnitt Ein Feuer in einer Lagerhalle in Korschenbroich am Niederrhein hat am Sonntag (27.01.2019) dichte Rauchschwaden verursacht. Seit dem späten Abend ist das Feuer unter Kontrolle, so ein Sprecher der Polizei. Am Mittag war es aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Zwischenzeitlich habe die gesamte Halle in Flammen gestanden. Über Stunden war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Stundenlang war die Feuerwehr in Korschenbroich im Einsatz Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr warnte Anwohner in Korschenbroich, Neuss und Kaarst vorsorglich, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen des Qualms mussten auch zwei angrenzende Straßen zeitweise gesperrt werden. Der Brandort ist bisher unbegehbar. Erst im Laufe des Tages können daher Brandermittler mit ihrer Arbeit beginnen. Stand: 28.01.2019, 06:38

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.32

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.32

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.32