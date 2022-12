Feuer in Gewerbebetrieb - zwei Verletzte in Grevenbroich

Bei einer Verpuffung und einem anschließenden Feuer in einem Gewerbebetrieb in Grevenbroich sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand in einer Produktionshalle des Betriebs war am Freitagabend nach rund anderthalb Stunden gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zwei Personen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Genauere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand konnten zunächst nicht gemacht werden. Auch Brandursache und Schadenshöhe waren am Samstag noch nicht bekannt.