In der Justizvollzugsanstalt Kleve hat es am Montagabend (17.09.2018) gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Zelle ausgebrochen.

Elf Personen verletzt

Der 26-jährige Häftling, dem die Zelle gehört, musste mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen werden. Zuvor war er von Mitarbeitern der JVA aus der Zelle gerettet worden. Der Mann saß wegen Diebstahls im Gefängnis und wäre Mitte Oktober entlassen worden.

Auch zwei Bedienstete des Gefängnisses wurden schwer verletzt. Mehrere weitere Mitarbeiter mussten mit leichten Rauchvergiftungen in Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.