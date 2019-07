Die Flammen hatten auf die Fassade übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen bis zu 20.000 Euro. Der Verursacher des Feuers – laut Polizei vermutlich der Hausmeister – erlitt einen Schock.

Viele Anrufe besorgter Bürger

Um viertel vor sechs stand das Telefon bei der Feuerwehr in Eschweiler nicht still. Mit etwa 130 Einsatzkräften war die Feuerwehr kurz darauf vor Ort. Gebrannt hatte es allerdings nicht innerhalb des Rathauses, sondern an der Fassade.

Starke Rauchentwicklung

Um den Rauch entweichen zu lassen, wurden Teile der Fassade abgebaut, von unten wurde Frischluft nachgepumpt. Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, das ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Stand: 30.07.2019, 10:12