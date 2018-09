Darauf sind die Aachener stolz: Vor 40 Jahren - im September 1978 - setzte die UNESCO den Dom auf die Liste der besonders schützenswerten Kulturgüter. Der Dom war damit das erste deutsche Welterbe. Aachen feiert dieses Jubiläum mit einer Festwoche.

Von Gottesdiensten bis Poetry Slam

Von Sonntag an (23.09.2018) stehen unter anderem besondere Gottesdienste und Führungen durch den Dom auf dem Programm, außerdem Vorträge, Kabarett, ein Poetry Slam und Konzerte. Ein Highlight ist die Licht-Show "Der Dom leuchtet" - jeden Abend auf dem Katschhof in der Altstadt. Darin werden die 1200 Jahre bewegte Geschichte des von Karl dem Großen erbauten Gotteshauses auf die Fassade des Dom projiziert.

14 Projektoren für eine 3D-Illusion

Fast ein Jahr haben die Aachener Entwickler am Computer die Licht-Show geplant und programmiert. Zuvor hatten Informatiker der RWTH die Dom-Fassade gescannt und daraus ein 3D -Computermodell erstellt. Die Grundlage für die Projektionen, bei der insgesamt 14 Projektoren ein dreidimensionales Bild auf den Dom werfen und ihn unter anderem in Flammen aufgehen lassen.

Mehr als 30 Jahre Sanierung

Der Dom ist nicht nur ein herausragender religiöser und kultureller Ort in Europa. Er ist das Herz von Aachen, mit ihm identifiziert sich eine ganze Stadt. Wie sehr den Menschen der Erhalt ihres Doms am Herzen liegt, zeigte sich vor allem bei der aufwändigen Sanierung bis 2017. Sie dauerte mehr als 30 Jahre und konnte auch dank Millionen Euro an Spenden finanziert werden.