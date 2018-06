Drei Wuppertaler Landtagsabgeordnete der SPD kritisieren das Vorgehen der Polizei bei einer Demonstration in Wuppertal. Beamte hatten am Samstag (16.06.2018) zwei Gegendemonstranten einer rechtsextremen Kundgebung in Gewahrsam genommen. Andreas Bialas (SPD) äußerte nach dem Video die Sorge, dass die Wuppertaler Polizei " zu robust auftrete ".