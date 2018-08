Der Mordfall Nicky Verstappen steht offenbar unmittelbar vor seiner Lösung: Wie die Polizei am Sonntag (26.08.2018) mitteilte, wurde ein Verdächtiger in Spanien festgenommen. Die niederländischen Behörden hatten am Mittwoch (22.08.2018) ein Foto des 55-jährigen Jos B. veröffentlicht. Sie hatten ihn mit Hilfe von DNA-Spuren ermitteln können.

Der entscheidene Hinweis kam von einem Zeugen, der ihn anhand der veröffentlichten Fotos erkannt hatte. Demnach hatte B. auf einem Feld in Spanien sein Zelt aufgeschlagen. Der Tatverdächtige soll 1998 den damals elfjährigen Nicky Verstappen aus einem Sommercamp an der deutsch-niederländischen Grenze entführt, sexuell missbraucht und schließlich ermordet haben.