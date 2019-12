Beethovens visionäre Musik näher bringen

Insgesamt stehen mehr als 42 Millionen Euro für das Beethoven-Jubiläumsjahr zur Verfügung, 27 Millionen Euro stammen vom Bund. Der will möglichst viele Menschen ansprechen, ihnen die visionäre Musik Beethovens näher bringen. Das will auch Malte Boecker. Er ist der künstlerische Geschäftsführer der Beethoven Jubiläums GmbH und zugleich Direktor des Beethoven-Hauses in der Bonngasse – also von Geburtshaus, Forschungsstelle und Museum. " Wir wollen Beethoven greifbar machen. Indem wir ihn so vielgestaltig präsentieren und so viele Bilder zulassen, die man mit ihm verbinden kann, dass da jeder seinen Zugang findet ", erklärt er.

Am kommenden Wochenende wartet der Beethoven-Marathon auf Bonner und Besucher der Stadt: Am Samstag (21.12.2019) wird es einhundert Einzelveranstaltungen zu Beethoven geben - an 31 Spielorten.