Bonn erwartet für die Wärmewende viele Baustellen

"Es wird viel gebuddelt werden müssen" Silke Elbern, Sprecherin Stadtwerke Bonn

Wegen der Fernwärme-Baustelle müssen Autofahrer einen Umweg in Kauf nehmen.

Damit das 125 Kilometer lange Fernwärme-Netz wachsen kann, sind weitere Baustellen unvermeidlich. Das trifft Straßen und Gehwege, und vermeiden ließe sich das nicht, sagt Elbern weiter. Wie in der Bonner Rochusstraße heißt das in Zukunft öfters: Straßensperrungen, Busumleitungen und viel Geduld für Autofahrer. " Es ist schon umständlich ", sagt Manfred Weber. Gerade wartet er an einer roten Ampel. Er hat sich daran gewöhnt, die Umleitung zu nehmen, um nach Hause zu fahren. Trotzdem ist er glücklich, wenn die Baustelle im Spätherbst wieder verschwinden soll.

Umwege auch für ÖPNV

Auch die Busse können nicht ihren gewohnten Weg fahren. Gleich vier Linien müssen umgeleitet werden. Nur ein paar Minuten länger dauere die Fahrt, sagt Miriam Hauf, die an der Haltestelle Helmholtzstraße-Süd wartet. Genug informiert durch zum Beispiel Aushänge an den Bushaltestellen fühle sie sich, sagt sie. Auch sie hat sich mittlerweile daran gewöhnt.

Netzausbau braucht Klarheit

Rund 125 Kilometer Fernwärmerohre liegen im Bonner Boden.