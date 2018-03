Keine längeren Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf

Mit dem Beginn der Osterferien liegen nun auch die ersten verkehrsreichen Tage hinter dem Flughafen in Düsseldorf. Gemessen an den Passagierzahlen sei es dabei aber nicht zu übermäßig langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gekommen, erklärte die Bundespolizei am Sonntag (25.03.2018).