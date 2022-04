Seit Ferienbeginn hohe Fluggastzahlen am Airport KölnBonn 

Es ist 16:20 Uhr am Check-Schalter 206. Zwei Dutzend Passagiere stehen an, um einzuchecken für den Flug nach Stockholm. Ein junger Mann will seine Familie besuchen. Er freut sich, dass er nicht lang warten muss, um sein Gepäck aufzugeben. „Ich habe schon online eingecheckt. Deshalb ging hier am Schalter alles leicht und schnell.“ , sagt er.

Ein andere Passagierin kam gerade aus Palma zurück. Dort lebe sie, sagt sie. Auch bei ihr habe alles wunderbar funktioniert. „Hier ist kein Stress am Flughafen. Man spürt heute wenig von den Ferien.“

Laut Airport KölnBonn erholen sich Fluggastzahlen

Alexander Weise, Sprecher des Flughafen KölnBonn freut sich darüber, dass die Fluggastzahlen seit den Osterferien nach oben gehen. "In diesen Tagen sind wir bei bis zu 28.000 Passagieren täglich. Das entspricht rund 75% des Vorkrisenniveaus.“ Damit ist die Zeit vor Corona gemeint. Der Flugverkehr hat arg gelitten während der Pandemie. Die Fluggastzahlen sind stark zurück gegangen. Bei den Airlines und an den Flughäfen fehlt es an Personal.

Zu Beginn der Ferien längere Wartezeiten

Vor allem am Check-In Schalter und an der Sicherheitskontrolle bilden sich gelegentlich noch Schlangen, weil nur wenig Personal zur Verfügung steht. Schon Ende vergangener Woche, zu Osterferienbeginn war das der Fall. Der Flughafen weist darauf hin, dass man als Passagierin oder Passagier entsprechend mehr Zeit mitbringen sollte. Offiziell muss man auch keine Maske mehr tragen. Aber viele Menschen, die von hier aus verreisen wollen, tragen sie trotzdem. Am Schalter, im teils dichten Gedränge ist es schwer, Abstand zu anderen zu halten.

Auch wenn es heute nachmittag relativ ruhig ist am Flughafen, hofft Alexander Weise, dass sich der Flughafen bald erholt: „Die Pandemie ist immer noch eine große Herausforderung. Auch wenn hier und da noch spürbar Personal fehlt, kommen wir mittlerweile schon wieder ganz gut mit der Situation zurecht."

Die Fluggäste freut es. Sie fliegen heute Abend noch nach Venedig, Istanbul oder Barcelona.