100 Tage im Amt: NRWs jüngster Oberbürgermeister im Interview

Lokalzeit-Moderatorin Petra Albrecht: Herr Heinrichs, da haben Sie sich nicht die einfachste Zeit ausgesucht für Ihren Amtsantritt. Was werden Sie als erstes angehen, wenn es mal etwas ruhiger wird um das Thema Corona?

Felix Heinrichs (SPD): Corona steht erstmal im Vordergrund. Aber wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, dann wird es viel um die Innenstädte gehen - es wird um Arbeit und um Bildung gehen. Wenn wir bei den Innenstädten anfangen, müssen wir den Leerstand bekämpfen. Wir müssen mehr Leben in die Städte bringen und über andere Pläne nachdenken - gerade auch für Rheydt, aber auch die Gladbacher Innenstadt.

Neue Konzepte für die Innenstadt

Petra Albrecht: Es klingt immer gut - aber wie bekämpft man den Leerstand? Da beißen sich ja alle Oberbürgermeister die Zähne aus?

Felix Heinrichs: Richtig! Also es gibt nicht die Patentlösung. Wenn man die hätte, dann wäre es in vielen Städten schon besser. Aber ich glaube, wir müssen darauf setzen, dass wir mit vielen alten Bildern brechen. Es bringt nichts, wenn wir der Vergangenheit nachtrauern und versuchen, jedes Lokal wieder mit einem neuen Einzelhändler zu füllen. Sondern wir müssen den Handel konzentrieren, dort, wo er stark sein kann und in den Außenbereichen der Innenstädte mehr über Büros nachdenken, über Wohnen, über alternative Formen, Cafés, Treffpunkte. All das zeigen uns auch jüngste Studien in Mönchengladbach.

Video starten, abbrechen mit Escape Rund 100 Tage im Amt: Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs im Interview. 03:18 Min. . Verfügbar bis 09.02.2022.

Petra Albrecht: Die Inzidenz liegt seit dem Wochenende bei unter 50. Wie haben Sie das geschafft? Beziehungsweise was können Sie besser als andere?

Felix Heinrichs: Also ich glaube, wer an der Stelle mit zu viel Euphorie reingeht, der verkennt seine Situation. Die Inzidenz ist jetzt wirklich erfreulich bei unter 50. Ich glaube, das liegt daran, dass viele sich an die Regeln halten. Ich hoffe sehr, dass das vor allem jetzt so bleibt. Und ich finde mich nicht in der Position, anderen Ratschläge zu geben. Sondern jeder muss seine individuellen Lösungen finden.

Impfstart für Ü-80 Jährige

Petra Albrecht: Wie ist denn bei Ihnen der Impfstart für die Ü-80-Jährigen gelaufen?

Felix Heinrichs: Zum Glück sehr unkompliziert, was meine Feuerwehr mir erzählt hat. Wir haben es geschafft, die zu impfen, die einen Termin haben. (...) Wir können alle froh sein, dass das im Moment so gut anläuft.