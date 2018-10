Kölner Schokoladenmuseum feiert 25. Geburtstag

Das Kölner Schokoladenmuseum feiert am Mittwoch (31.10.2018) den 25. Geburtstag. Schokoladenfabrikant Hans Imhoff hatte das Museum am 31. Oktober 1993 direkt am Rhein auf einem Molenkopf gegründet.

Nach Angaben des Museums haben seitdem 14 Milllionen Menschen das Museum besucht. Geleitet wird es inzwischen von Annette Imhoff, der Tochter des Gründers.

Vier Tage lang Festprogramm

Süße Attraktion: das Schokoladenmuseum erinnert an die lange Firmengeschichte.

Zum Jubiläum gibt es ein viertägiges Festprogramm. Am Mittwoch findet eine große Gala statt, an der unter anderem NRW Minsterpräsident Armin Laschet und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker teilnehmen.

Besucher können sich ab Donnerstag (01.11.2018) im Museum Schokoladengemälde der Künstlerin Versa Dogic ansehen. Sie malt ausschließlich mit Schokolade. Außerdem können die Besucher dem Schokoladenmeister bei der Arbeit zusehen.