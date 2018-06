Zu wenig Erntehelfer: Teile der Ernte drohen Bauern zu verfaulen

Jahrelang war es selbstverständlich, dass Saisonarbeiter überwiegend aus Polen und Rumänien zur Erntezeit an Höfen in NRW anheuerten. Doch scheinbar ist das Interesse an der teils mühsamen Arbeit auf dem Feld gesunken. "Das betrifft mittlerweile fast alle Betriebe ", erzählt Bauer Konrad Schwarz aus Bornheim bei Bonn. Erst gestern hätte ihm ein Kollege erzählt, dass er einige Hektar einfach überspringen musste, damit er in der optimalen Ernte bleibt. Die Erdbeeren bleiben einfach liegen und verfaulen auf dem Feld.

Erntehelfer fehlen flächendeckend