Fans klauen FC-Fahne nach Qualifikation

Die Qualifikation zur Europa-League feiern die FC -Fans am Wochenende ausgelassen. So auch eine Gruppe von vier Freunden, um Gastronom Martin Schlüter, die das Spiel im Stadion verfolgen. Nach Abpfiff laufen die Männer auf den Rasen und sehen an der Nordtribüne eine große Fahne, die dort zusammengerollt auf dem Boden liegt.

"In der ausgelassenen Stimmung dachten wir uns, wir nehmen die Fahne einfach mal mit." Martin Schlüter,

FC-Fan und Gastronom

Es ist die Fahne, die vor jeden Spiel auf dem Anstoßkreis liegt und das Logo des FC zeigt. Kurzerhand kommt ihnen die Idee, die Fahne einfach mitzunehmen. Die Männer legen Hand an und schleppen die Fahne aus dem Stadion bis auf die Aachener Straße, wo sie diese in ein Taxi hinein hieven. Kein leichtes Unterfangen, bei dem die vier Männer ganz schön ins Schwitzen kommen. " Das Ding wiegt bestimmt so um die 70 bis 80 Kilo ", erzählt Schlüter. So ging es zum Hahnentor, in den Innenstadt, wo die Fahne in aller Größe ausgebreitet wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Am Morgen danach unterbreitet Martin Schlüter dem 1. FC Köln auf seiner Facebook-Seite ein Angebot: Seine Freunde und er würden die Fahne zurückgeben, wenn der Fußballclub ihnen im Gegenzug etwas schenken würde. Zur Auswahl stellt Schlüter unter anderem Tickets für ein Europapokal-Spiel oder 20 Liter Kölsch pro Heimspiel in der kommenden Saison.

1. FC Köln reagiert bisher gelassen