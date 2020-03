Um den Bedürftigen in Köln während der Corona-Krise zu helfen, will der 1. FC Köln den Tafeln der Stadt Geld und helfende Hände zur Verfügung stellen. Deren Lage ist momentan äußerst angespannt - zum einen durch Hamsterkäufe, zum anderen durch Ehrenamtler, die durch ihr Alter zur Risikogruppe gehören. Deswegen haben bereits viele Ausgabestellen geschlossen oder werden noch schließen, so der FC .

Mitarbeiter des FC springen für Ehrenamtler ein