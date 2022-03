1. FC Köln nimmt ukrainische Fußballerinnen auf

Sie waren auf dem Weg zum Flughafen, um ins Trainingslager in die Türkei zu fliegen. Da gerieten die Fußballerinnen des ukrainischen Erstligisten FC Krivbas in einen Bombenangriff. Zurück im Hotel mussten sie sich sich wochenlang im Keller verschanzen. Insgesamt 40 Personen, inklusive Kinder und Betreuer. Die Stadt wurde bombardiert. Von dort schickten sie Hilferufe per E-Mail an verschiedene deutsche Fußballvereine. Der 1. FC Köln reagierte und holte alle 40 Menschen in dieser Woche nach Köln und beherbergt sie hier.

Der Krieg hat Hoffnungen und Perspektiven zerstört

Es sind manchmal die kleinen Gesten, die große Bedeutung haben. Der 1. FC Köln hatte es sich nicht nehmen lassen, die Fußballerinnen und ihr Betreuerteam im Bus der Profis zum Geißbockheim zu fahren. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Mannschaft war aktuell auf Platz drei der ersten ukrainischen Liga. Die Champions League war greifbar nah. Dann kam der Krieg. Die Spielerinnen, einige ihrer kleinen Kinder und das Betreuerteam haben eine Woche der Flucht hinter sich. Jetzt versuchen sie in Köln anzukommen.