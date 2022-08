FC-Andacht im Kölner Dom

Das wollte kein Fussballfan verpassen. Schon vor dem Einlass bildete sich eine meterlange Schlange vor dem Hauptportal. Mit etwas Verspätung konnte der ökumenische Gottesdienst starten.

Wenige Stunden vor dem ersten Heimspiel gegen den FC Schalke 04 versammelten sich FC-Fans und einzelne Schalke-Anhänger im Dom. Der katholische Stadtdechant Monsignore Kleine und der evangelische Stadtsuperintendent Bernhard Seiger feierten die Andacht gemeinsam.

Keine Corona--Einschränkungen im Kölner Dom

Nach den coronabedingten Einschränkungen der Vorjahre, gab es am Sonntag weder eine Obergrenze noch Abstandsregelungen. Dicht an dicht beteten, sangen und lachten die Besucher. Das Highlight war am Ende die FC-Hymne. Dabei blieb kein Schal am Hals, sondern wurde hochgehalten.

Beten für den 1. FC Köln

In den Predigten ging es um Fußball, aber auch um Solidarität mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Außerdem beteten die Fans für einen Segen. Gründe haben die FC-Fans dafür genug. Der 1. FC Köln ist schon in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen. Kein guter Start also in die Saison.

