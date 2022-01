Düsseldorfer Fashion Days: Nach der Pandemie kommt die Eleganz zurück

Zwei Jahre Pandemie - das bedeutet auch weniger Veranstaltungen und mehr Zeit zu Hause im gemütlichen Look. Die neuesten Modetrends waren vielen plötzlich weniger wichtig. Doch diese Zeit soll vorbei sein.

Auf den Düsseldorfer Fashion Days präsentieren sich seit Mittwoch rund 7000 Showrooms mit ihren Modelabels. Einkäufer aus aller Welt sind in die Stadt gekommen, um hier ihre Styles für die kommende Herbst-Wintersaison zu ordern.

Modestadt Düsseldorf

Was in der Herbst-Wintersaison 2022/23 Trend und in den Läden zu kaufen ist, wird hier entschieden. Die meisten Termine in den rund 7000 Showrooms der Stadt werden wegen Corona per „Appointment“, also mit Anmeldung vergeben.

Während in Berlin und Frankfurt aufgrund der Pandemie momentan keine größeren Modeevents stattfinden, sieht sich der Veranstalter, das Düsseldorfer Fashion Net als gut aufgestellt. Deutschlandweit werde gerade in Düsseldorf der meiste Umsatz im Fashion-Business gemacht, sagt Luca Bazanella, Vorstand des Fashion Net. Große Modeshows und Partys gäbe es gerade nirgendwo, in Düsseldorf werde aber weiterhin geordert.