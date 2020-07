Nun also doch: Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am späten Dienstagnachmittag (28.07.2020) das umstrittene Corona-Video mit Rapper Farid Bang von den städtischen Internet- und Social-Media-Seiten löschen lassen.

Damit gibt Geisel dem öffentlichen Druck nach. Denn alle Ratsfraktionen – bis auf die SPD und große Teile der Stadtgesellschaft – hatten diesen Schritt gefordert.

Geisel: Löschung des Videos ist keine Entschuldigung

Geisel weist aber auf seiner Facebook-Seite darauf hin, dass dieser Schritt nicht als Entschuldigung zu werten sei. Er schreibt wörtlich: " Bei aller – berechtigten – Kritik an der Person von Farid Bang sehe ich keinen Anlass für eine Entschuldigung. "

Es gebe in der Stadtgesellschaft einen breiten Konsens darüber, dass sich die Probleme in der Altstadt und am Rheinufer nicht alleine mit polizeilichen Mitteln lösen ließen. Einen wirklich überzeugenden Vorschlag dazu habe er nicht gehört, so der Oberbürgermeister. Das habe ihn enttäuscht.

Rapper sollte Jugendliche Altstadt-Besucher erreichen

Die Stadt hatte das Video mit dem Skandalrapper Farid Bang Mitte vergangener Woche auf ihrer Internet-, Youtube- und Facebook-Seite veröffentlicht. Seitdem wurde heftig darüber diskutiert. In dem 42 Sekunden-Clip fordert der Rapper dazu auf, die Corona-Hygieneregeln zu befolgen.