Massenschlägerei in Kölner Flüchtlingsunterkunft - Kind verletzt

In einer Flüchtlingsunterkunft im Kölner Stadtteil Ossendorf ist am Freitagnachmittag ein Streit zwischen zwei Familien eskaliert. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei. Wie die Polizei Köln mitteilte, waren rund 80 Personen teilweise mit Stöcken aufeinander losgegangen. Zeugen hatten die Polizei am frühen Nachmittag alarmiert.

Mehrere verletzte Personen mussten ins Krankenhaus

Laut Polizei Köln sind bei der Auseinandersetzung drei Menschen verletzt worden - zwei Männer und ein Kind. Bei den Verletzungen handle es sich um Schnittverletzungen und einen Nasenbruch. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Streitigkeiten bereits in der Nacht

Die Streitparteien wurden anschließend voneinander getrennt, eine Familie wurde in einer anderen Örtlichkeit untergebracht. Offenbar war es bereits in der Nacht zu ersten Auseinandersetzungen gekommen, so die Polizei. Die Lage habe sich aber wieder beruhigt. Am Nachmittag flammte der Streit wieder auf. Die Hintergründe dafür sind bisher aber nicht bekannt. Diesbezüglich ermittelt die Polizei. Teile der Flüchtlingsunterkunft in Köln-Ossendorf würden derzeit untersucht.

