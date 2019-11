Falschgeld in mehreren NRW-Städten aufgetaucht

Bei den gefundenen Scheinen handelt es sich wohl um Film- und Theatergeld. Auf den ersten Blick sieht es echten Euroscheinen zum Verwechseln ähnlich. Allerdings fehlen Sicherheitsmerkmale, wie zum Beispiel das Wasserzeichen. Außerdem gibt es auf der Vorderseite meist einen roten oder blauen Aufdruck "Prop copy" und die Seriennummer der Scheine ist immer dieselbe.

Die Scheine haben jeweils dieselbe Seriennummer.

Wer das Geld verteilt hat, und vor allem warum, das ermittelt die Polizei noch. Die Polizei im Städtedreieck rät daher, erhaltenes Wechselgeld genauer anzuschauen. Seit Ende Oktober werden in Nordrhein-Westfalen vermehrt gefälschte 10- und 20-Euro-Banknoten in Umlauf gebracht, sagen die Ermittler.

Fund in einer Schule

Im Kreis Höxter hat es am Wochenende ähnliche Fälle gegeben. Dort wurden am Samstag (23.11.2019) knapp 100 unechte Geldscheine auf einem Parkplatz und in einem Parkhaus gefunden. Am Montag (25.11.2019) sind weitere Fälle bekannt geworden. Auch in einer Schule in Bad Driburg seien mehrere solcher Scheine aufgefallen, so die Polizei.