Ein Falschfahrer hat am Mittwochmorgen (31.07.2019) die Polizei in Atem gehalten. Nach einer 60 Kilometer langen Fahrt über drei Autobahnen wurde er schließlich am Kreuz Neuss-West von neun Streifenwagen gestoppt.

Die Odyssee des Geisterfahrers begann nach Informationen der Polizei in Jülich. Dort hatte sich der 72-Jährige offenbar verfahren und geriet auf die Auffahrt auf die A44 in die falsche Richtung. Am Dreieck Jackerath wechselte er auf die A61 nach Heinsberg und bog dann beim Kreuz Wanlo auf die A46 Richtung Neuss ab.

Geisterfahrer offenbar verwirrt

Nach weiteren 20 Kilometern konnte die Polizei den Falschfahrer schließlich am Kreuz Neuss-West stoppen. Der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Auf ihn wartet nun ein Verfahren.